Jorge Fonseca sobe à liderança do ranking mundial de judo

Jorge Fonseca alcançou o primeiro lugar do Ranking Mundial na categoria -100 kg.

Portugal vive um momento marcante no judo mundial. Depois de se sagrar Bicampeão Mundial em junho e da medalha de bronze conquistada em Tóquio'2020 no mês seguinte, Jorge Fonseca, Jorge Fonseca garantiu pontos suficientes para ultrapassar o georgiano Varlam Liparteliani na liderança do ranking mundial.

O judoca português tornou-se esta segunda-feira o primeiro classificado do Ranking Mundial na categoria -100 kg, na nova atualização feita pela Federação Internacional de Judo. O avanço de Portugal na modalidade, entretanto, não se encerra em Jorge Fonseca.

Outras três atletas femininas aparecem no top-10 mundial, na sétima posição, em distintas categorias: Catarina Costa (-48 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Portugal conta com mais seis judocas (num total de 10) situados até ao 30.º lugar do ranking. Anri Egutidze (-81 kg) encontra-se na 17.ª posição (2507 pontos), Joana Ramos (-52 kg) está em 19.º (2110 pontos), Bárbara Timo (-70 kg) em 21.º (2015 pontos), Patrícia Sampaio (-78 kg) é 25.ª (1529 pontos), Maria Siderot (-48 kg) ocupa o 28.º lugar (1176 pontos) e Rodrigo Lopes (-60 kg) é 29.º (1446 pontos).