Jorge Fonseca e Rochele Nunes vão disputar medalhas de bronze

Redação com Lusa

Jorge Fonseca, segundo do ranking mundial na sua categoria e campeão mundial em 2019 em Tóquio, venceu três de quatro combates disputados na O2 Arena, perdendo apenas no acesso às meias-finais.

Os judocas portugueses Jorge Fonseca, campeão mundial dos -100 kg, e Rochele Nunes, +78 kg, vão lutar por medalhas de bronze nos Europeus que decorrem em Praga, depois de triunfarem já na repescagem.

Jorge Fonseca, segundo do ranking mundial na sua categoria e campeão mundial em 2019 em Tóquio, venceu três de quatro combates disputados na O2 Arena, perdendo apenas no acesso às meias-finais.

Quando tentava a vitória na "poule" A, o campeão mundial foi uma vez mais batido pelo azeri Zelym Kotsoiev (12.º do ranking), com um waza-ari a 44 segundos do fim, e diante de quem já tinha um histórico de tês derrotas em quatro confrontos anteriores.

Antes, Jorge Fonseca tinha vencido o estónio Grigori Minaskin (23.º), por ippon, e o croata Marco Kumric (163.º em +100 kg), por waza-ari, e já na repescagem afastou o turco Mert Sismanlar (40.º), por ippon.

O judoca do Sporting, de 28 anos, que antes de entrar nos Europeus afirmara que ia pensar "combate a combate", irá agora lutar pela medalha de bronze frente a um adversário também muito difícil, o georgiano Varlam Liparteliani, quinto do mundo.

Liparteliani foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, então a competir no peso abaixo, nos -90 kg, mas Jorge Fonseca já derrotou por duas vezes o georgiano, a última das quais nos Mundiais de 2019.

Já Rochele Nunes (11.ª) efetuou apenas dois combates, numa categoria de peso apenas com 12 judocas em prova (+78 kg), acabando por perder no primeiro, diante da ucraniana Yelyzaveta Alanina (13.ª), mas, depois, venceu a sérvia Milica Zabic (35.ª), por ippon.

A judoca do Benfica chegou a ter uma desvantagem de waza-ari, mas, a 41 segundos do final dos quatro minutos regulamentares, conseguiu um ippon e a passagem à luta pelo bronze.

Neste último dia dos Europeus, com apenas três judocas portugueses em ação, Yahima Ramirez (-78 kg) foi eliminada logo no primeiro combate, com uma acumulação de três castigos que lhe valeu a derrota por ippon frente à kosovar Loriana Kuka.

O bloco das finais de hoje e dos combates para o bronze tem início às 16:00 locais (15:00 de Lisboa), com Jorge Fonseca e Rochele Nunes a procurarem juntar mais medalhas à prata conquistada por Telma Monteiro (-57 kg) na quinta-feira.