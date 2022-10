Jordan Smith sagra-se campeão do Portugal Masters

O golfista inglês Jordan Smith sagrou-se este domingo campeão da 16.ª edição do Portugal Masters, torneio do DP World Tour que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde Ricardo Santos foi o melhor português.

O profissional britânico, de 29 anos, encerrou a última ronda com 63 pancadas e estabeleceu um novo recorde do torneio, ao registar um total de 254 "shots", 30 abaixo do par, menos sete que a anterior melhor marca, pertença de Andy Sullivan, em 2015, e Padraig Harrington, em 2016, quando o traçado algarvio era já um par 71.

Ricardo Santos entregou um quarto cartão consecutivo com 69 pancadas e, com um agregado de 276, oito abaixo do par, foi o melhor representante nacional, na 59.ª posição, superando o registo de Tomás Bessa, que contabilizou 281 "shots" (67+71+69+74), três abaixo, e terminou no 70.º lugar.