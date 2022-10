Jordan Smith luta pelo segundo título da carreira no Portugal Masters

O vencedor vai suceder este domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Course, ao belga Thomas Pieters na lista de campeões do Portugal Masters, torneio dotado de dois milhões de euros em prémios monetários.

Jordan Smith parte este domingo isolado na liderança do 16.º Portugal Masters para a última volta ao traçado do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde poderá conquistar o segundo título no DP World Tour.

O profissional britânico, de 29 anos, que figura no 14.º lugar no ranking do Circuito Europeu, contabiliza um agregado de 191 pancadas (-22), após voltas de 62, 67 e 62, e detém uma vantagem de dois shots sobre o segundo classificado, o malaio Gavin Green, com quem partilhava o comando ao final da segunda ronda.

Na derradeira volta do torneio português do DP World Tour, Jordan Smith vai jogar, a partir das 11h25, ao lado de Green e do alemão Sebastian Heisele, terceiro classificado, com quem vai lutar diretamente pelo segundo título da carreira no Circuito Europeu, após o triunfo no European Open em 2017.

Já o português Ricardo Santos, 60.º classificado, iniciou a quarta ronda às 7h36, dez minutos antes do compatriota Tomás Bessa, que vai jogar na companhia do finlandês Kalle Samooja e do sul-africano Wilco Nienaber.

