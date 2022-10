Jordan Smith bate recorde no Portugal Masters: "Estou sem palavras"

Golfista inglês concluiu o torneio com 254 pancadas, 30 abaixo do Par do Dom Pedro Victoria Golf Course.

O golfista inglês Jordan Smith bateu o recorde do Portugal Masters, ao concluir o torneio do DP World Tour com 254 pancadas, 30 abaixo do Par do Dom Pedro Victoria Golf Course, onde Ricardo Santos foi o melhor português.

O britânico, de 29 anos, assumiu a liderança do evento português pontuável para o Circuito Europeu logo na primeira volta e não mais largou, apesar de ter contado com a companhia de Gavin Green ao final de 36 buracos. Na terceira ronda, Smith descolou do malaio e na derradeira corrida pelo título confirmou a superioridade, sagrando-se campeão com três "shots" de vantagem.

Jordan Smith, que antes da prova ocupava o 14.º lugar no ranking do DP World Tour, registou hoje seis birdies (uma abaixo) nos buracos 4, 9, 10, 12, 15 e 17 e um eagle (duas abaixo) para completar o percurso com 63 pancadas (-8) e um total de 254, superando assim em sete "shots" a anterior melhor marca, pertença de Andy Sullivan, em 2015, e Padraig Harrington, em 2016, quando o traçado já era Par 71.

"É ótimo. Estou um bocadinho sem palavras, para ser sincero. Foi uma semana muito boa, diverti-me imenso. Adoro jogar aqui, penso que toda a gente gosta. Estou muito satisfeito com esta semana. Não sabia [do recorde], mas tinha uma ideia que seria. Claro que estabelecer qualquer recorde é sempre bom", confessou o campeão inglês, que bateu ainda o recorde do sul-africano Ernie Els, com 29 abaixo do Par, no Johnnie Wlaker Classic em 2003.

Graças ao triunfo na 16.ª edição do Portugal Masters, Jordan Smith, oitavo britânico a vencer no percurso algarvio, conquistou o segundo título da carreira no Circuito Europeu, depois da vitória no European Open em 2017, e sucedeu ao belga Thomas Pieters na lista de campeões, devendo ainda ascender ao nono lugar no "ranking".

Gavin Green ainda deu luta até à reta final, mas não foi capaz de acompanhar o ritmo elevado de Smith, sobretudo depois de fazer um bogey no buraco 14, a beliscar os seis birdies (2, 4, 5, 9, 13 e 18) e um eagle (17), acabando assim como vice-campeão, à frente do finlandês Tapio Pulkkanen, terceiro classificado com 262 pancadas (-22).

Entre os portugueses, Ricardo Santos foi quem terminou melhor, ao entregar um quarto cartão consecutivo com 69 shots para um agregado de 276, oito abaixo do Par, e partilhar o 59.º lugar com o inglês Andy Sullivan. "Saio bastante satisfeito e tiro coisas positivas: joguei as quatro voltas na casa das 60 pancadas, a minha atitude perante a adversidade nos "greens" e a forma como joguei do "tee" ao "green". Irei treinar o "putt" constantemente para melhorar. Foi uma semana positiva, muito aquém do que gostaria, mas de qualquer forma positiva, com muitos aspetos positivos a retirar", sublinhou o profissional algarvio, que segue agora para a Escola de Qualificação para tentar recuperar o cartão para a próxima temporada no DP World Tour.

Já Tomás Bessa despediu-se do 16.º Portugal Masters, dotado de dois milhões de euros em prémios monetários, isolado na 70.ª posição, após contabilizar 281 shots (67+71+69+74), três abaixo. "Foi o pior dos quatro dias, o dia em que joguei pior. Os primeiros nove buracos nem correram mal, joguei bastante sólido, mas nos segundos nove andei um bocadinho atrás do resultado", comentou o profissional de Paredes, fazendo, ainda assim, um "balanço positivo" da participação no Portugal Masters, apesar de saber que "poderia fazer muito melhor."