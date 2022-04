Jogos Santa Casa atribuem 50 bolsas a atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos

Redação com Lusa

As bolsas vão totalizar mais de 145,5 mil euros, o que permitirá "aos atletas conciliar com maior facilidade a atividade académica e a carreira desportiva, de modo a evitar o abandono prematuro do desporto de alto rendimento ou a desistência precoce dos estudos".

Os Jogos Santa Casa (JSC) vão voltar a atribuir este ano 50 bolsas de educação para atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, em parceria com o Comité Olímpico de Portugal (COP) e Comité Paralímpico (CPP).

De acordo com informação enviada à Lusa, os JSC pretendem, com o programa Impulso, prosseguir "uma estratégia de apoio ao desporto nacional, a qual pretende ser não só uma ferramenta de promoção do talento nacional desportivo, como também de integração e de coesão".

Dos 145,5 mil euros, o COP ficará responsável por atribuir 36 bolsas no valor de 106,5 mil euros, enquanto as restantes 14, no valor de 39 mil euros, serão canalizadas através do CPP.

Realce ainda para a primeira vez que vai ser atribuída uma bolsa a um atleta estudante de doutoramento, sendo destacado que a maioria dos bolseiros deste programa de educação está inscrita em licenciaturas e mestrados.

De acordo com os JSC, nas suas nove edições, o programa Impulso atribuiu 375 bolsas, no valor total de mais de um milhão de euros, abrangendo 204 atletas de 22 modalidades.