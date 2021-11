Jogos Paralímpicos Paris'2024 com recorde de eventos com medalhas para mulheres

Os Jogos paralímpicos Paris'2024 vão incluir um recorde de 235 eventos com medalhas para mulheres, mais oito do que na edição Tóquio'2020, sendo que haverá mais 1.859 vagas para desportistas femininas, mais 77 do que na capital japonesa.

Os Jogos paralímpicos Paris'2024 vão contar com um número recorde de eventos com medalhas para mulheres, assim como mais oportunidades de competição para desportistas com grandes necessidades de apoio, anunciou este sábado o Comité Paralímico Internacional (IPC).

O anúncio foi feito hoje de forma oficial, depois da consulta realizada pelo IPC às diferentes federações internacionais, tendo sido decidido que haverá um máximo de 4.400 desportistas, para 549 eventos com medalha, em 22 desportos.

Em comparação com Sydney'2000, são quase o dobro das 990 mulheres que participaram na prova realizada na Austrália, sendo que o número ainda pode aumentar, pois existem mais 339 vagas livres de género para a competição parisiense.

Face à petição de muitos membros do IPC para que fossem aumentadas as oportunidades de competição para desportistas com grandes necessidades de apoio, o número de eventos de medalha no boccia crescerá em mais de metade, de sete para 11, sendo que também haverá aumentos no judo e remo.

O IPC decidiu equiparar o formato dos cinco desportos coletivos do programa paralímpico, garantindo que todos os eventos terão a presença de oito equipas.