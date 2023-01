Jogos Paralímpicos de 2028 sem alteração no número de modalidades

Os Jogos Paralímpicos Los Angeles'2028 vão contar com as mesmas 22 modalidades presentes no quadro competitivo dos Jogos Paris'2024.

Os Jogos Paralímpicos Los Angeles'2028 vão contar com as mesmas 22 modalidades presentes no quadro competitivo dos Jogos Paris'2024, que também já estiveram no programa de Tóquio'2020, anunciou esta segunda-feira o Comité Paralímpico Internacional (IPC).

"Escolher estes desportos foi um trabalho extremamente difícil, para a comissão executiva do IPC, uma vez que recebemos 33 excelentes candidaturas", disse o presidente do organismo, acrescentando: "As propostas mostram a qualidade e o crescimento do desporto paralímpico".

Andrew Parsons referiu que os desportos incluídos no programa para Los Angeles'2028 "proporciona um programa competitivo e atrativo, que evidencia a diversidade do movimento paralímpico".

Leia também Sporting "Se não concretizarmos a transferência de Porro, o presidente tem de sair" Jamie O"Hara, antigo jogador do Tottenham, considera que se o clube não conseguir contratar Pedro Porro neste mercado de inverno, os adeptos vão ficar furiosos com a direção presidida por Daniel Levy.

De acordo com as regras, o comité organizador dos Jogos Los Angeles'2028 pode propor a inclusão de um ou mais desportos no programa, que terá se ser analisada pelo IPC até final deste ano.

O atletismo, badminton, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol para cegos, goalball, halterofilismo, judo, natação, paradressage, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, ténis em cadeira de rodas, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo e voleibol sentado vão ser os desportos presentes na competição que em 2028, nos Estados Unidos.

Nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19, estrearam-se no programa paralímpico o badminton e o taekwondo.