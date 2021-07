Jogos Olímpicos: Nélson Évora entre os sete atletas apurados por ranking

COP confirmou esta sexta-feira os nomes dos sete atletas portugueses que vao aos Jogos através dos rankings de qualificação.

O saltador Nélson Évora, único campeão olímpico português em atividade, é um dos sete atletas lusos que asseguraram vagas para os Jogos Tóquio2020 através dos rankings de qualificação, confirmou esta sexta-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Aos 37 anos, Nélson Évora, campeão no triplo salto em Pequim2008, vai estar pela quarta vez em Jogos Olímpicos, depois também do sexto lugar no Rio2016 e do 40.º em Atenas2004, tendo falhado Londres2012 por lesão.

Além de Évora, que ocupa o 28.º lugar do ranking, no triplo salto vai estar também o estreante Tiago Pereira, de 27 anos, que assegurou a penúltima vaga, com o 31.º posto da hierarquia.

A também estreante Salomé Afonso, com as marcas alcançadas recentemente no meeting de Castellón e nos Campeonatos de Portugal, arrebatou uma vaga nos 1.500 metros, com o 44.º lugar, entre 45 apuradas, numa lista que inclui ainda Marta Pen, 36.ª na distância no Rio2016, o mesmo lugar que ocupa na qualificação.

Também graças aos resultados recentes na Maia e em Espanha, o velocista Carlos Nascimento, de 26 anos, assegurou um lugar à partida para os 100 metros, com o 56.º e último posto na qualificação, naquela que será também a sua primeira experiência olímpica.

Em estreia vai estar igualmente Ricardo dos Santos, nos 400 metros, depois de ter sido "repescado", com a 48.ª e última vaga na distância.

Irina Rodrigues, que falhou a competição do lançamento do disco no Rio216 devido a lesão, qualificou-se para Tóquio2020, ao ocupar o 27.º lugar do "ranking", entre as 32 apuradas.

Lorene Bazolo, que na terça-feira conquistou a qualificação direta nos 100 metros, garantiu também uma vaga nos 200 metros, com o 53.º entre os 56 postos que dão acesso à competição em Tóquio2020.

Nélson Évora, Tiago Pereira, Salomé Afonso, Marta Pen, Carlos Nascimento, Irina Rodrigues e Ricardo dos Santos aumentam para 20 no número de representantes do atletismo nacional em Tóquio2020, fazendo da modalidade a mais numerosa, juntando-se aos marchadores João Vieira e Ana Cabecinha, às maratonistas Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira, aos saltadores Pedro Pichardo, Evelise Veiga e Patrícia Mamona, aos lançadores Francisco Belo, Liliana Cá e Auriol Dongmo e às velocistas Cátia Azevedo e Lorene Bazolo.

A representação lusa nas provas de atletismo supera a de Pequim2008 (19), mas fica abaixo das comitivas apresentas nas duas anteriores edições dos Jogos, nos quais estiveram 24 no Rio2016 e 25 em Londres 2012.

João Vieira abdicou da presença nos 20 quilómetros de marcha, prova na qual poderia participar e está marcada para 05 de agosto, véspera dos 50 quilómetros, enquanto Evelise Veiga ficou "à porta" da qualificação para o salto em comprimento, depois de ter feito mínimos em Castellón, mas com vento irregular.

Evelise Veiga, que tem mínimos no triplo, terminou no 33.º lugar do "ranking", falhando por um lugar a presença na competição, sendo ultrapassada por duas atletas pela regra da universalidade.

Igualmente perto, e à espera de duas possíveis desistências, ficou Vera Barbosa, após ter terminado a qualificação no 43.º posto nos 400 metros barreiras, e ficaram Jessica Inchude, 35.ª no lançamento do peso, a três lugares do apuramento.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, estando as competições de atletismo agendadas entre 30 de julho e 08 de agosto.

A Missão de Portugal a Tóquio2020 passa a contar com 92 atletas apurados, em 17 modalidades, o mesmo número que teve no Rio2016.