Jogos Europeus: "Sonho alto e nunca alinho para perder"

Canoagem vai ter Francisca Laia na final do K1 200 metros e com o terceiro melhor tempo das eliminatórias

Francisca Laia, que tem muitos êxitos no K2 200 metros enquanto júnior, sub-23 e universitária, mas apenas uma prata numa Taça do Mundo do ano passado no escalão sénior, fez uma prova espantosa na lagoa dos arredores de Cracóvia e mostrou estar capaz de discutir as medalhas nos Jogos Europeus, que para a canoagem são também o Campeonato da Europa.

"Na minha eliminatória estavam a dinamarquesa e húngara, duas atletas que dispensam apresentações, e sabia que tinha uma boa referência à esquerda, para tentar chegar o mais perto possível delas", disse Laia a O JOGO.

A doutora da canoagem - formou-se em Medicina - partiu muito bem e esteve na liderança na primeira metade da prova mais rápida da modalidade, mas na meta perderia para a dinamarquesa Emma Jorgensen (39,773 segundos) e a húngara Anna Lucz (39,865s), ao fazer 40,173s.

Na outra eliminatória todas foram mais lentas, o que reforçou a ambição de um bom resultado.

"Consegui passar direta à final, o que me poupa uma prova. Apesar de esta distância não ser olímpica, gosto muito de a fazer. É a distância que mais alegrias me tem dado, embora a troca para os 500 metros esteja a ser ótima, pois estou a aprender e a gostar muito do trabalho de equipa no K4. Mas ir aos 200 continua a deixar-me realizada", disse Laia, que sobre a final de amanhã foi pragmática: "Podia dizer muito, pois sonho alto e nunca alinho para perder. O impossível é apenas uma palavra. Vou tentar chegar o mais à frente possível".