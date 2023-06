Jogos Europeus: Seleção feminina de râguebi perde e vai lutar pelo sétimo lugar

Redação com Lusa

A Seleção Nacional feminina de râguebi de sevens perdeu esta terça-feira com a Alemanha, por 22-7, pelo que vai discutir com a Itália a sétima posição nos Jogos Europeus, em Cracóvia.

As portuguesas, que chegaram ao intervalo a perder por 10-0, conseguiriam reduzir para 10-7, na sequência de um ensaio de Adelina Costa e posterior conversão de Isabel Osório, contudo as germânicas alargariam, definitivamente, as distâncias pouco depois.

No seu desafio, a Itália perdeu por 38-0 com a Espanha, que vai tentar o quinto lugar ante a Alemanha.

O encontro da Seleção feminina com as transalpinas disputar-se-á ainda hoje.

Já a Seleção masculina defrontará esta terça-feira a Irlanda nas meias-finais, em busca de um pódio que a pode levar a Paris'2024. O vencedor qualifica-se diretamente para os próximos Jogos Olímpicos, enquanto o segundo e o terceiro classificados terão de disputar no próximo ano uma repescagem internacional.

Más condições atmosféricas, com fortes rajadas de vento, motivaram a interrupção da competição e o reajuste de todos os horários de jogos de sevens.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.