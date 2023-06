Jogos Europeus: Seleção feminina de futebol de praia goleia

Já a seleção masculina venceu o Azerbaijão, por 5-2, depois de na véspera já ter batido a Espanha, por 7-5.

A seleção feminina de futebol de praia estreou-se nos Jogos Europeus Cracóvia'2023 com uma goleada por 5-1 sobre a República Checa, numa competição reduzida a seis equipas em Tarnow.

Ante uma rival que na véspera perdeu pelos mesmos 5-1 com a Polónia, adversária das lusas na quinta-feira, o marcador tardou a desenvolver, sendo que o resultado se foi avolumando numa altura em que o conjunto do Leste até equilibrava.

O primeiro golo surgiu aos sete minutos, por Inês Cruz, e as redes só voltaram a abanar aos 21 minutos, de livre direto de Cristiana Costa, instantes antes de Martina Folprechtova materializar a boa réplica da equipa checa, reduzindo para 2-1.

Um autogolo de Lucie Hruskova, aos 23, ajudou às pretensões das portuguesas, que agora já não tinham supremacia no desafio e assim puderam respirar com uma vantagem que passaria a ser mais confortável volvidos dois minutos, num penálti convertido por Melissa Gomes (4-1), logo no início do terceiro período.

As checas ruíram e, aos 28, Cristiana Costa bisou, sentenciando a partida.

Já a seleção masculina venceu o Azerbaijão, por 5-2, depois de na véspera já ter batido a Espanha, por 7-5.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.