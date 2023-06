Jogos Europeus: Seleção de sevens quer dificultar vida à ultrafavorita Irlanda

A Irlanda chegou às meias-finais após vencer a Bélgica por 26-12. No outro desafio, defrontam-se Espanha e Grã-Bretanha.

O selecionador nacional masculino de râguebi sevens mostrou vontade de dificultar a vida à "ultrafavorita" Irlanda, adversária nas meias-finais do torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, depois de eliminarem a Geórgia (31-5)

"Viemos de um jogo difícil [com a Grã Bretanha]. A partir do momento em que sabíamos que este seria o jogo crucial do torneio, jogámos com as nossas armas. Estivemos bem, analisámo-los bem e o plano de jogo foi bem concebido. Executaram-no e fizeram a diferença", explicou aos jornalistas Frederico Sousa.

Frente aos irlandeses, que considera "os ultrafavoritos do torneio", o técnico espera que a experiência anterior contra os próximos adversários e a experiência acumulada também da partida com os britânicos, com outra "intensidade de jogo e jogo contínuo" que "é preciso conseguir absorver", possam ajudar.

"Espero que seja um jogo difícil para eles, que são os ultrafavoritos do torneio. Nós também vamos crescendo, temos mais experiência e mais minutos. Alguns jovens, mas já não tão jovens, que já começam a ter grande rotina e a encarar os jogos de forma diferente contra estas grandes equipas", analisou Frederico Sousa.

Com uma primeira parte implacável (26-0), os lobos começam a olhar para Paris'2024 com alguma esperança, já que o vencedor do torneio se apura diretamente, enquanto o segundo e o terceiro vão a uma repescagem mundial, no próximo ano.

Estavam decorridos apenas 18 segundos quando João Antunes ganhou uma bola e correu para o primeiro ensaio, pouco antes de Frederico Couto efetuar o segundo, que permitia aos lusos, sempre no meio-campo contrário, estar a ganhar por 14-0 com apenas dois minutos disputados.

Com vantagem 26-0 ao intervalo, os portugueses mantiveram a supremacia sem facilitar em termos defensivos, cedendo um ensaio somente no lance final.

Manuel Cardoso, com 11 pontos, foi o melhor marcador português, enquanto Frederico Couto, João Antunes, Diogo Rodrigues e Vasco Câmara foram responsáveis por cinco pontos cada, sinónimo de ensaio.

Horas antes, a seleção feminina perdeu com a Bélgica, por 22-5, indo agora disputar a melhor posição entre o quinto e o oitavo, começando por defrontar a Espanha.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muay thai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.