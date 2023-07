Jogos Europeus: Seleção de equipas mistas do judo vai lutar pelo bronze

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de equipas mistas de judo vai disputar este sábado uma das medalhas de bronze dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, frente à Itália.

A equipa composta por Ana Agulhas (-57 kg), Taís Pina (-70 kg), Carolina Paiva (+70 kg), João Crisóstomo (-73 kg), Saba Danelia (-73 kg), Diogo Luís (-90 kg), Diogo Brites (+90 kg) e Vasco Rompão (+90 kg) venceu a Hungria, por 4-3, no último obstáculo para poder discutir o pódio.

Portugal começou por bater a Bulgária por 4-1 na ronda de 32, seguindo-se novo êxito, por igual 4-1, frente à Grécia. O primeiro dissabor aconteceu nos quartos de final, na derrota contra os Países Baixos, por 4-0, que remeteu a equipa lusa para a repescagem na luta pelo bronze, contra a Hungria.

O judo luta pela quarta medalha em Jogos Europeus, depois do ouro de Telma Monteiro em Baku'2015 e do bronze em Minsk'2019, onde as equipas mistas levaram também a prata.