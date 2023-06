Jogos Europeus: Rita Soares muito feliz por estar "a nove minutos" de Paris

Lutadora portuguesa está perto de assegurar uma vaga para os próximos Jogos Olímpicos.

A lutadora portuguesa Rita Soares disse à Lusa estar "muito feliz" pelo triunfo nos quartos de final dos -50 kg dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, estando "a nove minutos" de se apurar no boxe para Paris2024.

"Estou muito feliz, não tenho palavras para descrever a felicidade que estou a sentir. Estou literalmente a um combate, três rounds e nove minutos de conseguir um passaporte para Paris'2024. É o meu maior sonho. É um trabalho não só meu, mas de toda uma equipa técnica, apoiantes e família", diz à Lusa a boxeur de 31 anos.

A lutadora do Privilégio Boxing Club tem hoje pela frente Laura Fuertes Fernández, primeira espanhola a ganhar uma medalha em Mundiais de boxe, em 2022, e bronze nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, num combate que sabe "ser muito difícil, mas que está ao alcance" dos seus punhos.

De Lisboa a Paris são duas horas e meia num voo direto, mas Rita Soares insiste em carimbar o "passaporte" para os Jogos Olímpicos, no próximo verão, em nove minutos. "Tenho esta motivação, para já, de ir aos Jogos, e ela teve um combate muito difícil e equilibrado hoje. Está tocada no nariz. Poderá ser um ponto a meu favor", lembra.

Ainda assim, alerta, perdeu os dois combates com a jovem nascida em 1999, ainda que possa hoje jogar "com a lesão que tem" e o cansaço acumulado de um combate mais desgastante. "Sinto-me muito bem fisicamente e é uma atleta a quem nunca consegui ganhar. Até pode ser superior tecnicamente, mas estou motivada", insiste.

Antes, nos quartos de final, afastou a azeri Anakhanim Ismayilova após conseguir desqualificá-la, com três penalizações do árbitro por bloqueio de combate, e deixou por terra uma atleta com presenças em Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus, e ainda por cima "uma canhota", mais difícil de contrariar com guarda ortodoxa, que Soares emprega.

Essa experiência, perante uma atleta "muito técnica, rápida e forte", foi a de uma vitória "em inteligência e pressão", aplicando jogo de curta distância para criar dificuldades à adversária, que recorreu a agarrá-la para bloquear.

Agora, entre si e Paris'2024 está uma espanhola pioneira no seu país com um nariz magoado e a "fome" de pôr fim a um jejum português que dura desde Moscovo1980, quando João Manuel Miguel foi o primeiro - e até aqui único - representante luso em Jogos Olímpicos.

Portugal soma de momento 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.