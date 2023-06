Jogos Europeus: recebidas duas candidaturas à edição de 2027

Segundo Spyros Capralos, também membro do Comité Olímpico Internacional (COI), os dois candidatos estão em discussões com o COE para receber a quarta edição do evento

A edição de 2027 dos Jogos Europeus multidesportos recebeu duas candidaturas para organização, revelou esta sexta-feira o presidente dos Comités Olímpicos Europeus (COE), em Cracóvia, sem revelar as cidades interessadas em acolher o evento.

Segundo Spyros Capralos, também membro do Comité Olímpico Internacional (COI), os dois candidatos estão em discussões com o COE para receber a quarta edição do evento, esperando-se agora "até depois de Cracóvia'2023 para anunciar", com a certeza de que "será um organizador muito bom".

De resto, Capralos, que falou em conferência de imprensa em Cracóvia, considerou que o programa desportivo será "flexível", como aconteceu nestas três edições, até por decorrer um ano antes dos Jogos Olímpicos Los Angeles'2028, cujo programa ainda não está fechado.

Os Jogos Europeus têm sido criticados por decorrerem em países com mau registo de cumprimento dos direitos humanos, começando com Baku'2015, no Azerbaijão, e depois, com Minsk'2019, na Bielorrússia, mudando-se este ano para a Polónia.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.