Jogos Europeus: quarto lugar do K2 500 deixou portugueses da canoagem em lágrimas

"Não merecíamos", foi o desabafo de João Ribeiro e Messias Baptista, que ficaram sem a medalha por 15 milésimas de segundo

A Ucrânia festejou o ouro dos Jogos Europeus com Kukharyk e Trunov, que venceram destacados a final de K2 500 metros, com a discussão intensa pelo segundo lugar a terminar de forma muito amarga para João Ribeiro e Messias, pois a dupla portuguesa teve de esperar por mais um photo-finish para perceber que tinha ficado no quarto lugar.

O caiaque português fez uma boa prova, recuperando lugares até chegar à segunda posição, mas os metros finais foram dramáticos. Nas últimas pagaiadas, os alemães Frank e Hiller subiram a segundos e os sérvios Holpert e Dragosavljevic a terceiros, todos por curtas margens.

Ribeiro e Baptista ficaram a 45 milésimas de segundo da prata e a 15 milésimas do bronze, o que levou o primeiro a atirar a pagaia e o segundo a ficar longos momentos no chão, em lágrimas. Os dois canoístas acabaram por ser reconfortados pelas colegas do K4 500 feminino, que entretanto terminaram a sua final na sétima posição.

"Não merecíamos", foi o desabafo da dupla, que tinha o claro objetivo de ir às medalhas.