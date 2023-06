Jogos Europeus: Portugal vence Espanha na estreia no futebol de praia

No Grupo A, Portugal defronta ainda Azerbaijão e a anfitriã Polónia, em Tarnów

A seleção portuguesa masculina de futebol de praia iniciou hoje a defesa do título dos Jogos Europeus com uma vitória por 7-5 ante a Espanha, começando Cracóvia2023 com uma reedição da final de Minsk2019.

Bê Martins foi a figura do encontro, com um "hat-trick", começando logo no primeiro minuto, marcando depois aos quatro e aos 22. O marcador português ficou completo com um tento de Léo Martins (13), um "bis" de Jordan Santos (23 e 32) e um autogolo de Domingo (17).

Os espanhóis, por sua vez, deram luta aos lusos com golos de Jose Arias (15), Salvador Ardil (17), Miguel Santiso (17), David Ardil (21) e Francisco Donaire (31).

No Grupo A, Portugal defronta ainda Azerbaijão e a anfitriã Polónia, em Tarnów, enquanto a seleção feminina defronta República Checa e Polónia num torneio de apenas seis equipas.

Portugal soma até ao momento 11 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, cinco pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, na esgrima, um, e no ténis de mesa, um.