Jogos Europeus: Portugal é quarto no ténis de mesa masculino

Já depois de a equipa feminina ter festejado a medalha de bronze, a masculina foi batida por 2-3, também pela França.

A luta pelo terceiro lugar masculino foi de emoções fortes até final. Portugal entrou a ganhar por 3-0 no par, com Marcos Freitas e Tiago Apolónia, mas a França, que entretanto ia perdendo em femininos, equilibrou com o triunfo de Felix Lebrun sobre João Geraldo, por 3-0.

Tiago Apolónia repôs a vantagem portuguesa, ao bater o mais velho dos irmãos franceses, Alexis Lebrun, por 3-1, mas Felix, campeão em singulares, fez o 2-2 no embate, ao superar Marcos Freitas a seguir. Aquela que foi a reedição da final de singulares foi de novo ganha pelo prodígio de 16 anos, agora por 3-1.

A decisão ficou para o quinto e último jogo, entre João Geraldo e Simon Gauzy, num momento em que as portuguesas já tinham feito a festa da medalha de bronze. O francês venceu o primeiro set, por 11-8, o segundo por 11-9 e o terceiro por 11-6, selando o triunfo gaulês.