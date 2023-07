Jogos Europeus: Portugal conquista medalha de bronze em ténis de mesa feminino

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Seleção portuguesa bateu a França por 3-0.

Portugal conseguiu este sábado a medalha de bronze em ténis de mesa feminino nos Jogos Europeus, ao bater a França por 3-0.

Fu Yu (30.ª do ranking mundial) e Matilde Pinto (340.ª) venceram Camille Lutz (91.ª) e Prithika Pavade (68.ª) no jogo de pares, por 3-1 (11-4, 9-11, 11-7 e 11-4), enquanto Jieni Shao (44.ª) bateu Nan Yuan (20.ª) na negra (6-11, 8-11, 11-7, 11-7 e 11-7) e Fu Yu fechou o encontro ante Pavade por 3-1 (11-8, 7-11, 11-7 e 11-9).

Após o encontro que opôs as francesas, oitavas do ranking mundial, às portuguesas, 11.ª, na Hutnik Arena, a formação comandada por Xie Juan, e que inclui ainda Inês Matos, consumou a quinta medalha para o ténis de mesa em Jogos Europeus, somando-a ao ouro de Fu Yu em Minsk'2019 e das equipas masculinas em Baku'2015, além da prata de Marcos Freitas, já neste torneio, e do bronze também dos homens em Minsk'2019.

É a 14.ª medalha de Portugal nestes Jogos Europeus Cracóvia'2023, com três outros, sete pratas e quatro bronzes.