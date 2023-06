Jogos Europeus: Nuno Carneiro não quer "mirar alto" na prova de tiro com arco

Redação com Lusa

É o único representante português na competição de tiro com arco dos Jogos Europeus Cracóvia'2023.

O português Nuno Carneiro é o único representante do país na competição de tiro com arco dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, não procurando "mirar alto", preferindo ficar concentrado e sem criar expectativas.

"A minha expectativa para os Jogos Europeus não é mirar alto, mas pensar em fazer cada tiro o melhor que consigo e sei que se assim o fizer os resultados virão. Esse é o meu foco principal e a minha expectativa", explica à Lusa o atleta de 22 anos.

O arqueiro da Academia de Tiro com Arco de Monção espera "resultados bons" que venham desse foco e concentração, prosseguindo uma carreira internacional em que fez história, ao atingir os oitavos de final do Europeu, em 2022, e seguindo depois para os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022.

Estreia-se em Jogos Europeus na prova de recurvo individual, de uma modalidade com pouca expressão em Portugal e em que Rui Baptista conseguiu o 16.º lugar na edição anterior, Minsk'2019, mas no compound.

Em jogo, mas fora do alcance, está também o apuramento olímpico para Paris'2024, para o vencedor da competição individual masculina em que vai alinhar, mas também uma competição prestigiada e "bastante bonita".

"Os Jogos Europeus enquadram-se no caminho para Paris'2024, uma vez que é uma competição muito parecida, também com 64 atletas. O estilo de competição é igual", afirma.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.