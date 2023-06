Jogos Europeus: namorada do malogrado Craig Breen com medalha emocional

Sarah Lavin competiu na III Divisão do atletismo, pela Irlanda, e teve de esperar dias pelo final da modalidade, em casa, para saber que tinha um bronze "com ajuda lá de cima"

Sarah Lavin tem 29 anos, era a namorada do malogrado Craig Breen, o piloto do Mundial de Ralis e do Team Hyundai Portugal que faleceu em abril, durante os testes para o Rali da Croácia, mas é também uma internacional de atletismo pela Irlanda. O maior êxito da sua carreira chegou no último fim de semana, e de forma inacreditável.

Lavin, que foi a porta-estandarte da Irlanda na Cerimónia de Abertura dos Jogos Europeus, competiu nos 100 metros barreiras, mas o seu país estava na III Divisão, pelo que correu no passado dia 21. Venceu, com 12,82 segundos, viajando depois para casa, em Limerick, onde teve de esperar pelos resultados da I Divisão (a de Portugal), disputada no fim de semana.

E foi pela televisão que viu a polaca Pia Skrzyszowska ganhar em 12,77s, seguida da neerlandesa Nadine Visser, com 12,81s, e da francesa Laeticia Baptiste, com 12,82s. Havia um empate. Quando o júri foi conferir as marcas do cronómetro, percebeu-se que a irlandesa tinha ganho a medalha de bronze por... um milésimo de segundo!

"Alguém muito especial estava lá em cima a ajudar-me", disse Sarah Lavin, de forma emocionada, ao "Irish Examiner". A barreirista não tinha êxitos internacionais como sénior e lembrou que "não só o bronze foi apertado como fiquei a um décimo da prata". "Tive pessoas incríveis a ajudar-me nos últimos meses", acrecentou.

Lavin explicou ainda como superou a morte do namorado, que embora irlandês também tinha uma casa no Algarve. "O meu coração partiu-se e ainda vai continuar assim uns tempos. Todos os dias sinto um tipo diferente de tristeza. Mas o Craig era uma pessoa incrivelmente feliz e o seu sorriso contagioso. Tenho feito o que posso para viver como ele me disse para fazer", contou, sabendo que a medalha dos Jogos Europeus é uma dávida inesperada: "Desde criança que sonhava ganhar uma medalha numa grande competição. Foi uma forma estranha de o fazer, ficando em casa à espera dias depois de ter corrido. Mas vou lembrar isto para sempre".