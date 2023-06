Jogos Europeus: Miguel Frazão bate o irmão e chega às medalhas na esgrima

Os quartos de final da esgrima tiveram um confronto emocionante entre irmãos, mas Miguel bateu Filipe e tem pelo menos o bronze garantido. Max Rod também ficou perto das meias-finais

Com o pai e treinador Nuno Frazão a chefiar a equipa, Miguel e Filipe Frazão travaram um inédito duelo entre irmãos por uma medalha na esgrima dos Jogos Europeus. Ganhou Miguel, o mais novo (20 anos), por 15-14, atingindo as meias-finais e tendo pelo menos o bronze garantido. Será uma medalha histórica para a modalidade.

Com o colega Max Rod na pista ao lado, tentando também chegar às meias-finais - perdeu 8-15 com o ucraniano Volodymyr Stankevych e gorou-se a segunda medalha portuguesa - os irmãos tiveram um assalto emocionante.

Filipe começou melhor, mas Miguel já liderava 5-4 no final do primeiro período. No segundo foi Filipe a conseguir uma vantagem de 9-5, parecendo encaminhado para a vitória, mas já no terceiro período Miguel culminou a recuperação e passou para a frente aos 10-9.

A seguir, e por diferenças de um toque, chegou-se a um 15-14 que demorou a ser atribuído, mas que colocou Miguel nas meias-finais. O assalto pela final será frente a Volodymyr Stankevych. Já com um sétimo lugar num Mundial, Miguel Frazão terá em Cracóvia o pódio mais importante da sua carreira.