Jogos Europeus: Messias Baptista faz estreia com ritmo de pódio

Canoísta vila-condense fez pela primeira vez o K1 200 metros a um elevado nível internacional e passou à final com o segundo tempo absoluto

Messias Baptista, que domingo festejará 24 anos, vai ter duas finais de canoagem nos Jogos Europeus antes de soprar as velas. Uma já hoje, a de K2 500 metros, na companhia de João Ribeiro, e outra amanhã, mais surpreendente, pois fez a estreia ao mais alto nível internacional no K1 200 metros e passou direto, com o segundo melhor tempo.

"Não sabia com o que contar, por ser a minha primeira vez a competir no K1 200 a este nível. Estava ao lado de atletas com títulos mundiais e europeus, mas sei do meu valor e que podia fazer uma boa prova. Parti bem e passar direto à final foi muito bom, pois não terei mais uma prova à tarde. Creio que ainda bati o meu recorde pessoal", disse o jovem a O JOGO.

Baptista, que terminou os 200 metros em 34,622 segundos, só foi batido pelo sérvio Marko Dragosavljevic (34,494s) e ficou mesmo com a segunda marca no total das eliminatórias. O que não lhe permite garantir o pódio.

"Numa prova de 200 metros é mais difícil dizer isso, ainda mais do que nos 500. Isto é mais renhido, basta uma pagaiada em falso para perder tudo. Vou dar o melhor e, se for possível, estarei lá", garantiu o atleta do Benfica sobre o sonho de um pódio.

A manhã da canoagem, nos arredores de Cracóvia, abriu com os quintos lugares de Hélder Silva e Beatriz Fernandes nas suas eliminatórias do C2 200 metros, pelo que ambos terão de passar pelas semifinais.