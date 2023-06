Jogos Europeus: Marcos Freitas e Fu Yu avançam para os "quartos" no ténis de mesa

Madeirense fez uma recuperação memorável

Os portugueses Marcos Freitas, com uma recuperação memorável, e Fu Yu apuraram-se este domingo para os quartos de final da prova de singulares de ténis de mesa dos Jogos Europeus, em Cracóvia.

Depois da prematura saída de João Geraldo, o português com melhor ranking internacional, 37.º, afastado na negra (4-3), depois de estar a ganhar por 3-0, Marcos Freitas (60.º) esteve a perder por 2-0 com o sueco Kristian Karlsson (21.º), reagindo para se impor por 4-3.

O madeirense cedeu os dois primeiros sets por 11-7 e 11-6, igualou ao impor-se nos dois seguintes, por 13-11 e 11-6, antes do adversário recuperar a liderança, com 11-5.

Marcos Freitas manteve-se sereno e esteve melhores nos momentos cruciais, consumando a reviravolta com êxitos por 11-8 e 11-9, avançando assim após uma hora e sete minutos de jogo na prova na Hutnik Arena, onde já tinha superado o croata Tomislav Pucar (36.º).

Segunda-feira vai encontrar o esloveno Marko Jorgic (14.º), carrasco de Tiago Apolónia nos mundiais.

Fu Yu (29.ª), que aos 44 anos defende o título conquistado em Minsk'2019, encontrou a francesa Prithika Pavade (66.ª), afastando-a com 4-2, com os parciais 11-6, 8-11, 11-4, 7-11, 11-6 e 12-10.

Vai agora esperar pela vencedora do desafio entre a húngara Dora Madarazd e a monegasca Xiaoxin Yang, líder do ranking europeu.

Mais logo, missão complicada para Jieni Shao (44.ª) que defronta a alemã Nina Mittelham (14.ª).

O ténis de mesa português tem dois ouros em Jogos Europeus, da equipa masculina em Baku'2015 e de Fu Yu em Minsk'2019, onde os homens levaram o bronze.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes, sendo quatro medalhas da canoagem, três do atletismo e uma do karaté.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.