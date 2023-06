Jogos Europeus: Leandro Ramos com bronze sensacional no lançamento do dardo

Atleta português foi terceiro classificado no lançamento do dardo, na Polónia, este domingo. Atingiu a marca de 81,62 metros.

Leandro Ramos conquistou a medalha de bronze no lançamento do dardo, nos Jogos Europeus.

O lançador festejou no momento em que lançou, sabendo que tinha atirado para a medalha. Fez 81,62 metros, o seu melhor registo do ano.

Leandro Ramos, o prodígio português do lançamento do dardo, conseguiu para Portugal a quarta e última medalha do atletismo nos Jogos Europeus, ao terminar na terceira posição, com a marca de 81,62 metros, o seu melhor do ano.

O jovem lançador do Benfica, de 22 anos, abriu o concurso na segunda posição, com 77,94 metros, mas foi baixando até à sexta e última tentativa. Aí, e mesmo precisando da sua habitual cambalhota para não superar a linha de chamada, festejou mal o dardo lhe saiu da mão, sabendo que o lançamento era bom.

Os 81,62 metros tiraram o terceiro lugar ao polaco David Wegner (81,40) e só não superaram o alemão Julian Weber (86,26) e o belga Timothy Herman (81,67).

A medalha de bronze fechou com chave de ouro um brilhante Europeu por Equipas dos portugueses, que procuravam a manutenção (13.º lugar) e devem fechar em oitavos, tendo ainda medalhas de Auril Dongmo, João Coelho e Isaac Nader.