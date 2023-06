Jogos Europeus: K4 e C2 femininos nas finais dos 500 metros na canoagem

Ao contrário do improvisado K4 500 masculino.

As canoístas do K4 e C2 apuraram-se esta quarta-feira para as finais dos 500 metros dos Jogos Europeus da Polónia, ao contrário do improvisado K4 500 masculino, cuja vontade foi insuficiente para ultrapassar a falta de rotinas.

O campeonato da Europa num lago pequeno que não consegue albergar as provas de 1.000 e 5.000 metros - algo inédito na modalidade - obrigou a ajustes nas diversas equipas, com o K4 luso a perder João Ribeiro e Messias Baptista para o K2 500 - de manhã qualificaram-se para a final - por incompatibilidade de horários e a socorrer-se de Fernando Pimenta, talhado para distâncias mais longas.

Assim, Pimenta, Emanuel Silva, David Varela e Kevin Santos, que chegaram a Cracóvia com apenas quatro treinos de conjunto, não conseguiram fazer valer o seu potencial e ficaram em sétimo lugar na meia-final única, quando precisavam ser terceiros, quedando-se a quase um segundo e meio do objetivo.

Excelente desempenho para o K4 de Francisca Laia, Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei, que melhorou claramente de rendimento para vencer a semifinal, em 1.34,889 minutos, deixando a Ucrânia a 453 milésimos de segundo e a República Checa a 813.

As jovens Inês Penetra e Beatriz Fernandes também foram bem-sucedidas, com o segundo lugar, em 2.05,618, a 1,666 segundos das rivais francesas, indo disputar a regata das medalhas também na quinta-feira.

Referência ainda para a C2 500 de Bruno Afonso e Marco Apura, sextos, com 1.47,100, a mais de dois segundos do terceiro, a posição limite em todas as "meias" para avançar na competição.

De manhã, João Ribeiro e Messias Baptista tinham sido a única tripulação lusa a garantir o acesso direito à prova decisiva, ao imporem-se na sua eliminatória de K2 500 metros, terminando com o mesmo tempo dos alemães Frank Felix e Martin Hiller.