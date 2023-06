Jogos Europeus: João Ribeiro e Messias Baptista na final de canoagem após momentos de emoção

Só o K2 500 metros passou direto à regata das medalhas, tendo todos os outros barcos portugueses de passar pelas meias-finais desta tarde.

João Ribeiro e Messias Baptista provaram estar entre os candidatos às medalhas no K2 500 metros, ao vencerem a eliminatória mais emocionante da primeira manhã da canoagem nos Jogos Europeus. Os portugueses tiveram de esperar longos minutos por uma decisão no photo-finish, depois de terem empatado em tempo com a dupla alemã.

Se no K2 500 só passava direto o primeiro de cada eliminatória, nas restantes provas eram apurados os três primeiros, mas nenhum dos outros barcos portugueses conseguiu essa posição. Aliás, pelos tempos da manhã, só o C2 500 feminino, com Inês Penetra e Beatriz Fernandes, está em posição de passar.

O K4 500, masculino e feminino, e o C2 500 masculinos terão de melhorar cerca de dois segundos para conseguirem passar à discussão das medalhas.