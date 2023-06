Jogos Europeus: João Paulo Azevedo sétimo na final de fosso olímpico

Melhor resultado de sempre de Portugal na modalidade em Jogos Europeus.

O atirador olímpico português João Paulo Azevedo foi sétimo na final de fosso olímpico na prova de tiro com armas de caça de Cracóvia'2023, o melhor resultado de sempre de Portugal na modalidade em Jogos Europeus.

Depois de se qualificar para a final, o olímpico em Tóquio'2020 ficou com 11 tiros no primeiro "ranking match", que servem de seriação para a disputa por medalhas, e acabou com o sétimo melhor registo.

Antes, Armelim Rodrigues falhou a final no "shoot off" no apuramento, enquanto Maria Inês Barros foi 14.ª na qualificação feminina, numa competição disputada em Wroclaw, a mais de 270 quilómetros de Cracóvia.

"O balanço, para mim, é positivo. Melhorámos o resultado de Minsk'2019 e Baku'2015. Cheguei à final, infelizmente não às medalhas ou à quota olímpica, mas o balanço é positivo porque o resultado foi alto", explicou o atirador.

Azevedo melhorou o 14.º posto de Baku'2015, e o sétimo bate também o 10.º lugar que conseguiu com Ana Rita Rodrigues na prova mista de "trap".

Nesta prova, entrou "mal nos primeiros cinco pratos", e já "não foi a tempo de recuperar", culpando o sistema nervoso para uma final "sempre difícil".

No sábado, tentará "arrancar um bom resultado com a Inês, para chegar à final e às medalhas" na prova mista, e no masculino "é o mesmo", com três elementos (Azevedo, Rodrigues e José Bruno Faria) em boa forma.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.