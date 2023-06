Jogos Europeus: Joana Castelão 10.ª na qualificação de tiro precisão a 25 metros

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Joana Castelão terminou este domingo a qualificação de tiro de precisão com pistola a 25 metros no 10.º lugar entre 35 competidoras em Wroclaw, nos III Jogos Europeus que decorrem da Polónia.

Com a primeira série de 95 e as duas seguintes de 97, Castelão soma os mesmos 289 pontos da oitava classificada, em competição liderada pela britânica Jéssica Kathryn Liddon e pela maltesa Eleanor Bezzina, com 293.

Depois da prova de precisão, segunda-feira a olímpica portuguesa vai ter a qualificação em rápido, com seis séries de disparos.

Na sexta-feira, Joana Castelão e João Costa ficaram em 25.º entre 28 formações no desafio de equipas mistas de pistola a 10 metros.

Quinta-feira, João Costa, cinco vezes olímpico e totalista em Jogos Europeus, tinha sido quinto na pistola de ar comprimido a 10 metros, com Joana Castelão no 30.º lugar da mesma distância.

Em Baku'2015, João Costa conseguiu a única medalha portuguesa no tiro em Jogos Europeus, com a prata na prova de 10 metros.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes, sendo quatro medalhas da canoagem, três do atletismo e uma do karaté.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.