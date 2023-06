Jogos Europeus: Isaac Nader com medalha de prata nos 1500 metros do atletismo

Atleta do Benfica fez uma corrida inteligente e só não conseguiu superar o espanhol Mohamed Katir

Isaac Nader deu mais uma medalha a Portugal nos Jogos Europeus, ao terminar os 1500 metros do atletismo na segunda posição, com 3m37,37s. O espanhol Mohamed Katir venceu, com 3m36,95s, um recorde da competição, tendo revelado força para aumentar o ritmo na reta final, depois de ter liderado nos últimos 500 metros.

Nader, que há uma semana obtivera um novo recorde pessoal, ao fazer 3m31,67s no Meeting de Nancy, fez uma prova inteligente, só avançando para os lugares da frente depois dos 800 metros, para ser terceiro à entrada da última volta.

O corredor do Benfica subiu a segundo a 300 metros do final e ainda tentou superar Katir, mas acabou por se contentar com a segunda posição.

Esta foi a terceira medalha portuguesa no atletismo, depois do ouro de Auriol Dongmo e da prata de João Coelho, e mais uma soma preciosa de pontos para o Campeonato da Europa por equipas.

Portugal procura a manutenção (13.ª lugar) entre 16 equipas, estando no sexto posto após a realização de 18 das 37 provas.

Nos Jogos Europeus, a Missão de Portugal tem quatro medalhas na canoagem, três no atletismo e uma no karaté.