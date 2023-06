Jogos Europeus: irmãos Frazão com medalha garantida na esgrima

Miguel e Filipe Frazão defrontam-se nos quartos de final de espada, sabendo-se que ir às meias-finais garante pelo menos o bronze. Max Rod também lá pode chegar

Portugal vai ter pelo menos uma medalha garantida na esgrima, pois os irmãos Miguel e Filipe Frazão atingiram os quartos de final, nos quais terão de se defrontar.

Max Rod está na mesma fase, defronta o ucraniano Volodymyr Stankevych e, caso vença, defrontará um dos Frazão nas "meias", o que significará chegar um português à final.

A medalha da esgrima, no mínimo um bronze, irá ser pelo menos a 13.ª da Missão de Portugal, que já tinha nove e hoje vai festejar dois pódios no muaythai e um no ténis de mesa. A equipa masculina de râguebi sevens também vai lutar pelo bronze.