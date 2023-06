Jogos Europeus: igualdade de género foi finalmente atingida por Portugal

Cracóvia recebe a primeira Missão olímpica nacional em que o número de homens (106) é praticamente igual ao de mulheres (100)

Portugal tem, pela primeira vez, uma Missão olímpica quase paritária na distribuição de atletas por género, pois vão competir 106 homens e 100 mulheres, estas já sem Matilde Ferreira, do taekwondo, que se lesionou e não chegou a viajar.

É mais um avanço interessante no desporto português, sobretudo se repararmos que no Rio'2016 os homens eram mais do dobro (62 contra 30).

Nos Jogos Europeus de Minsk'2019 já existiu uma aproximação (58 face a 40) e nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 o desequilíbrio deveu-se em grande parte ao apuramento da equipa masculina de andebol, não tendo existido mulheres em desportos coletivos.

Em Cracóvia'2023 o equilíbrio deve-se muito ao facto de nos desportos coletivos Portugal estar, pela primeira vez, sempre nos dois sexos: acontece no andebol de praia, no futebol de praia e no râguebi sevens. As mulheres têm ainda 12 atletas na natação artística, o que marcou de vez a diferença na delegação presente na Polónia.