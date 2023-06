Jogos Europeus: Gonçalo Noites conquista medalha para Portugal no muay thai

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes

Gonçalo Noites garantiu uma medalha para Portugal na competição de muay thai dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao avançar para as meias-finais em -71 kg, garantindo pelo menos o bronze.

Noites bateu o sueco Rasmus Eriksson, acabando 30-27 ao fim dos três rounds, e avançou num torneio que inclui oito lutadores por peso e garante quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes), com meias-finais agendadas para segunda-feira e a final na terça.

Na luta pela final, em Myslenice, vai bater-se com o polaco Jakub Rajewski, que afastou o azeri Mahabbat Humbatov, mas garantiu para já pelo menos que vai aumentar o pecúlio português no evento, o primeiro da sua modalidade e o segundo de desportos de combate, depois do bronze de Ana Cruz no karaté.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.