Jogos Europeus: futebol de praia masculino batido na luta pelo bronze

Portugal numa tremenda luta com a Espanha, que ficou com o bronze

Equipa masculina teve um embate tremendo com a Espanha, empatando a 5-5, para perder ao não acertar um só dos penáltis de desempate.

Pela primeira vez, a equipa de futebol de praia masculino ficou sem medalhas nos Jogos Europeus. Portugal perdeu com a Espanha no jogo pelo bronze, por 0-2 nas grandes penalidades, depois de ter empatado 5-5 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Foi um jogo muito discutido, com a equipa de Mário Narciso e ter de recuperar de desvantagens logo no início (0-1 e 1-2), chegando à vantagem aos 3-2, com golos de Leo Santos, Miguel Pintado e Jordan Santos. A Espanha virou para 3-4 com dois golos, mas quando Leo Santos marcou duas vezes seguidas acreditou-se que o 5-4 resolvia o jogo.

Uma zanga entre Bê Martins e Domingo Cabrera, que levou à expulsão de ambos, complicou o jogo para Portugal, que logo a seguir sofreu o 5-5, num livre direto de muito longe em que a bola mudou de trajetória ao bater na areia, enganando Regufe.

Foi já sem Coimbra, lesionado, que decorreu o prolongamento e chegaram os penáltis. Aí as falhas foram muitas, e de ambos os lados. A Espanha marcou duas vezes e levou o bronze. Os campeões de Misnk'2019 contentaram-se com o quarto lugar.