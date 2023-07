Jogos Europeus: futebol de praia feminino ganhou o bronze nos penáltis

Jogo entre Portugal e Polónia voltou a ser emotivo e as jogadoras nacionais recuperaram duas vezes a desvantagem para terem na sua guarda-redes a grande estrela

Jamila Marreiros voltou a ser decisiva e deu a Portugal uma segunda vitória frente à Polónia no torneio feminino de futebol de praia. Primeiro na fase de grupos, hoje a valer uma inédita medalha de bronze. Após um empate a 2-2, a guarda-redes conseguiu ficar imbatível nos penáltis!

Portugal venceu por 3-0 a marcação de grandes penalidades que decidiu um embate muito equilibrado, tendo as portuguesas estado a perder por duas vezes e recuperando sempre.

Depois de terem desesperado com as defesas de Jamila no jogo da fase de grupos, que Portugal venceu por 2-1, as polacas marcaram cedo na discussão da medalha de bronze, por Katarzyna Nowak, logo aos 3 minutos.

Ema Toscano empatou já no segundo período (22'), mas Dominika Dewicka fez o 2-1 de imediato (23'). Como Inês Cruz empatou aos 25' e já se notava o cansaço de ambos lados, pois a areia molhada pela chuva tinha tornado o jogo mais duro, o empate prolongou-se até aos penáltis.

No momento decisivo, Jamila Marreiros, que já tinha feito 25 defesas (!), revelou-se imbatível. Defendeu dois penáltis, uma polaca falou o terceiro e Portugal festejou o bronze após os remates certeiros de Ema, Cristiana Costa e Melissa Gomes.

Foi a 15.ª medalha de Portugal nos Jogos Europeus, igualando o recorde de Minsk'2019.