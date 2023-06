Jogos Europeus: Fu Yu e Fernando Pimenta são os porta-estandartes de Portugal

Equipa nacional escolheu dois medalhados para os lugares de destaque na Cerimónia de Abertura, amanhã, em Cracóvia

Fu Yu e Fernando Pimenta são os dois atletas da Equipa Portugal escolhidos para porta-estandartes na Cerimónia de Abertura dos Jogos Europeus, que se realiza esta quarta-feira, a partir das 19h30. Os dois atletas já sabem o que é subir ao pódio nesta competição e agora serão os responsáveis por liderar a entrada da Missão de Portugal no Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia.

Fu Yu, de 44 anos, foi medalha de ouro na prova de singulares de ténis de mesa em Minsk'2019, melhorando o 17.º lugar de Baku 2015. Soma também duas participações olímpicas, no Rio'2016, onde foi 33.ª, e Tóquio'2020, edição que terminou no 17.º lugar.

Em Cracóvia, a mesatenista estará na competição de singulares e na equipa feminina. "Acho que vou ficar nervosa, é a primeira vez. Já participei duas vezes nos Jogos Olímpicos e duas vezes nos Jogos Europeus por Portugal, mas é a primeira vez que levo a bandeira. Sinto honra e orgulho, se calhar é uma vez na vida só que levo a bandeira, quero aproveitar", disse Fu Yu.

Já Fernando Pimenta é o atleta português com mais medalhas em Jogos Europeus - quatro pratas. Duas obtidas nas provas de canoagem em Baku'2015, em K1 1000 e K1 5000 metros, e outras duas em Minsk'2019, nas mesmas distâncias. Tem ainda duas medalhas em Jogos Olímpicos, a prata em K2 1000 em Londres'2012 e o bronze em K1 1000 em Tóquio'2020, além do quinto lugar no Rio'2016 em K1 1000 e sexto em K4 1000.

"É sempre uma responsabilidade saborosa levar a nossa querida e amada bandeira. Sem dúvida que vai ser uma experiência bonita e para mim é sempre um prazer e um privilégio participar nestas missões. Sobretudo por ser eleito porta-estandarte numa das vezes em que Portugal está representado por mais de 200 atletas. Sem dúvida que para mim é mais um motivo de orgulho", comentou o limiano, que em Cracóvia estará nas provas de K1 500 e K4 500.