Jogos Europeus: Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos sem finais diretas em K1 500

Redação com Lusa

Pimenta ainda esteve na luta até meio da prova, mas baixou o ritmo ante o rival sérvio

Os canoístas Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos falharam as vagas direta para as finais de K1 500 metros dos Jogos Europeus, enquanto Marco Apura ficou fora dos três lugares de qualificação em C1, em Cracóvia.

Fernando Pimenta ainda esteve na luta até meio da prova, mas baixou o ritmo ante o rival sérvio, especialista na distância, e avançou para a meia-final desta tarde com o terceiro registo.

O medalha de bronze em K1 1.000 metros em Tóquio'2020 está privado de disputar provas de 1.000 e 5.000 metros, nos quais tem quatro medalhas de prata, entre Baku'2015 e Minsk'2019, atendendo que a dimensão do lago polaco impossibilitou a realização das regatas mais longas.

A igualmente olímpica Joana Vasconcelos também foi segunda na sua série de K1 500, a pouco mais de um segundo da polaca Katarzyna Kolodziejczyk, que defendeu bem a vantagem adquirida.

Com menos tripulações em competição, Marco Apura tinha disponíveis três vagas de apuramento direto para a final, mas não entrou na luta, poupando-se para a meia-final única ao passar em sétimo.

Esta tarde, os canoístas portugueses vão disputar três finais, por Messias Baptista e Francisca Laia, em K1 200 metros, e Hélder Silva, em C1 200, em busca do primeiro pódio para a modalidade no evento que é igualmente campeonato da Europa.

Além das semifinais das três embarcações da manhã, haverá também a de C2 500 com Hélder Silva e Inês Penetra.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

Portugal já conquistou uma medalha, de bronze, de Ana Cruz em kata, especialidade do karaté