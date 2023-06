Jogos Europeus: equipa de natação artística sétima na final de acrobático

Redação com Lusa

A equipa portuguesa de natação artística foi este sábado sétima e última classificada na final direta de acrobático dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ganha pela França, à frente da Ucrânia, segunda, e da Itália, terceira.

A jovem equipa lusa composta por Marta Moreira, Lara Botelho, Beatriz Gama, Filipa Faria, Inês Dubini, Carlota Fonseca, Anna Carvalho, Joana Rosa e Matilde Sousa conseguiu 155,8400 pontos, longe da pontuação das outras formações.

As francesas venceram com 214,2833, bem acima das ucranianas, com 208,9800, na piscina de Oswiecim, a uma hora de viagem de Cracóvia.

A equipa de Portugal já tinha sido sétima, aí entre oito equipas, no exercício técnico, também com final direta.

Ainda este sábado, a dupla Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves disputa a final de livre, depois de terem o oitavo melhor exercício na qualificação, pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.