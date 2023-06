Jogos Europeus: duplas masculinas de padel nos quartos de final

Redação com Lusa

Miguel Deus/Nuno Deus e Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira em foco.

As duplas portuguesas Miguel Deus/Nuno Deus e Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira avançaram para os quartos de final do torneio masculino de padel dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, enquanto em pares mistos só um chegou aos "quartos".

Os irmãos Deus, campeões nacionais, prosseguem a boa forma e esta quinta-feira levaram de vencida a dupla suíça constituída por Valentin Wenger e Kilian Jordan, por 6-1 e 6-0.

"Entrámos determinados em reduzir os erros e entrar muito fortes. Foi um jogo em que fomos superiores do início ao fim e o resultado reflete isso. Na sexta-feira, jogamos com os segundos cabeças de série, que será um jogo bastante importante", diz à Lusa Miguel Deus.

Na próxima ronda, na sexta-feira, discutem o acesso às meias-finais, e à disputa por medalhas, com os espanhóis Daniel Santigosa e David Gala, segundos cabeças de série no torneio.

Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira, por seu lado, chegaram aos quartos de final ao superarem em 32 minutos os irlandeses Sean Neave e Sam McKibbin, por claros 6-0 e 6-1.

Antes, já tinham vencido os austríacos Dominik Bierent e Michal-Krzyzsto Brzuszkiewicz por 6-1 e 6-0 para chegar aos "oitavos", que só hoje ficaram completos.

"Entrámos bem no primeiro jogo e as coisas correram sempre bem a nosso favor. Éramos favoritos, à tarde, e entrámos concentrados, sem perder intensidade. Na sexta-feira, temos mais uma batalha e vamos com tudo", afirmou Afonso Fazendeiro, em declarações à Lusa.

Em pares mistos, Miguel Deus e Catarina Vilela avançaram para os melhores oito em competição, ao vencerem por 2-1, recuperando de um 2-6 para vencer os dois seguintes por 6-3 e 6-4, frente aos neerlandeses Sten Richters e Janine Hemmes.

"Nunca tínhamos jogado juntos, houve um tempo de adaptação que nos custou um pouco, mas depois do primeiro set conseguimos alinhar umas coisas e ser mais consistentes", analisa Miguel Deus.

Já Nuno Deus e Kátia Rodrigues ficaram pelo caminho, perdendo perante os alemães Victoria Kurz e Matthias Wunner por duplo 6-4.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.