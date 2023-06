Redação com Lusa

O dueto português de natação artística, composto por Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves, mostrou-se este domingo feliz com o "grande feito" conseguido nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, com o sétimo lugar na final da prova de livre.

A prova, disputada em Oswiecim, conta como o campeonato da Europa da natação artística, pelo que este é o melhor resultado de sempre da dupla, que tinha o nono lugar nos Europeus de Roma, em 2022, como melhor registo.

"Conseguir este sétimo lugar nos Jogos Europeus é mesmo um grande feito. Saímos satisfeitas e expectantes do que nos reserva o futuro", diz à Lusa Cheila Vieira.

Em jeito de balanço, antes do regresso a Portugal, a nadadora de 24 anos explica que as provas de dueto técnico, em final direta e na qual foram 11.º classificadas, e de livre correram "bastante bem".

Nesta última, melhoraram do oitavo posto na qualificação para o sétimo, apesar de uma penalização que não tinham tido na preliminar, em que arriscaram na coreografia e viram o novo regulamento aplicado "à risca", um tema comum em Oswiecim.

"Demos o máximo e divertimo-nos muito durante a performance. Sentimo-nos bem com o que fizemos", acrescenta.

Segundo Cheila Vieira, a marca da boa prestação que conseguiram no campeonato da Europa foi terem "melhorado o posto para sétimo apesar da penalização".

Maria Beatriz Gonçalves, por seu lado, aponta já a "melhorar as pontuações no Mundial" em Fukuoka, Japão, já no mês de julho, para poderem manter-se "perto das potências mundiais na artística".

As duas amigas e atletas do GesLoures prosseguem o trabalho com vista à qualificação olímpica para Paris'2024, que seria inédita para a natação artística portuguesa - além da natação pura, Portugal já teve representantes nos saltos para a água (Joana Figueiredo, em Los Angeles'1984), e equipa de polo aquático em Helsínquia'1952, e também nas águas abertas, faltando esta disciplina.

Além da dupla, Portugal teve uma equipa em ação em Cracóvia'2023, sendo sétimas e últimas em acrobático e sétimas e penúltimas em técnico.

Portugal soma até ao momento oito pódios nos Jogos Europeus, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.