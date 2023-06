Jogos Europeus: canoagem destaca-se com quatro pódios em menos provas

Se o lago que alberga a pista de Krispinów é pequeno para receber uma prova de 1 000 metros, já não se entende o porquê da supressão dos 5000, em circuito perfeitamente exequível, como testemunhou Fernando Pimenta.

A seleção portuguesa de canoagem voltou a sobressair no desporto nacional, com a conquista de mais duas medalhas nos Jogos Europeus, acabando o seu desempenho nas regatas em linha com quatro pódios na Polónia.

O ouro do K2 200 metros de Teresa Portela e Kevin Santos e a prata de Fernando Pimenta em K1 500 juntaram-se ao ouro de Messias Baptista em K1 200, tripulação na qual Francisca Laia foi bronze, também na sexta-feira.

Estes dois ouros, uma prata e um bronze reforçam o pecúlio de quatro medalhas de prata que Pimenta tinha conseguido repartidas por Baku'2015 e Minsk'2019, entre K1 1 000 e K1 5 000 metros.

Aos quatro pódios, há a acrescentar mais seis presenças em finais, para as nove embarcações mais fortes, destacando-se o frustrante quarto lugar do K2 500 metros de João Ribeiro e Messias Baptista, a impercetíveis 15 milésimos de segundo do bronze e 45 da prata.

Leia também FC Porto A reação de Sérgio Conceição à avioneta: "Tenho de mandar isto ao presidente" Um grupo de adeptos do FC Porto alugou uma avioneta que passar uma mensagem ao treinador Sérgio Conceição, que está de férias no Algarve. A frase é conhecida e há muito entoada pelos adeptos portistas desde a primeira temporada do técnico no Dragão. "Oh Conceição, faz do Porto campeão". A reação do treinador foi filmada e nela surge a cantar e a dizer: "Tenho de mandar isto ao presidente"

Este desempenho ganha relevância adicional pelo facto destes europeus não contarem, de forma imprevista e inédita, com as regatas de 1 000 e 5 000 metros, as especialidades de Fernando Pimenta, pódio constante há vários anos entre europeus e mundiais.

Se o lago que alberga a pista de Krispinów é pequeno para receber uma prova de 1 000 metros, já não se entende o porquê da supressão dos 5000, em circuito perfeitamente exequível, como testemunhou Fernando Pimenta.

Com vista ao apuramento olímpico, destaque para o promissor comportamento do K4 500 feminino, que, mesmo junto há pouco tempo, conseguiu um sétimo lugar, a somente um décimo de segundo, exato, do quinto posto, partilhado por duas seleções rivais.

Leia também Vídeos Filho de Marcelo comemorou como Cristiano Ronaldo ao receber diploma na escola Enzo Alves, filho de Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense e ex-Real Madrid, fez o festejo de Cristiano Ronaldo quando foi chamado a palco para receber o diploma na cerimónia de graduação, na sexta-feira. Marcelo e Cristiano Ronaldo têm uma amizade forte desde os tempos do Real Madrid e admiração também passou para o menino de 13 anos.

Se as contas indiciam que as seis tripulações europeias mais fortes devem avançar para Paris'2024, as olímpicas Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Teresa Portela e a aspirante Maria Rei mostraram valor, sendo certo, pelo pouco tempo de trabalho em conjunto, que ainda têm boa margem de progressão.

Aparentemente mais complicada a missão do K4 500 masculino, que se apresentou sem os "indiscutíveis" João Ribeiro e Messias Baptista, no K2 500 e K1 200, substituídos com o regresso de David Varela e o improvisado Fernando Pimenta, juntos com Emanuel Silva e Kevin Santos.

A embarcação, cuja composição do quarteto final não parece ainda decidida, tem apenas até ao fim de agosto para mostrar, em Duisburgo, Alemanha, que o potencial individual dos seus atletas se reflete, pelo menos, em idêntica valia enquanto equipa.

Na quinta-feira, é a vez de o slalom entrar em ação, com o olímpico José Carvalho a ter a companhia de Frederico Alvarenga e Lucas Jacob.