Jogos Europeus: boxe entra em cena a sonhar com apuramentos olímpicos

Redação com Lusa

Portugal tem dois atletas na competição de boxe dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, que tem em jogo 44 vagas de qualificação para Paris'2024, uma delas sonhada por Diogo Semedo (-71 kg).

Semedo, de 28 anos, é um de dois atletas do Privilégio Boxing Clube que estreiam uma seleção portuguesa em Jogos Europeus, logo com um aliciante prémio em jogo, a qualificação para Paris'2024.

Numa modalidade em "guerra" com o Comité Olímpico Internacional, que baniu a federação internacional de boxe, é o próprio organismo de cúpula do movimento olímpico que organiza os eventos de qualificação.

Em ação no domingo, em -71 kg, estará Diogo Semedo, que com 28 anos pratica há cinco anos e quer "conseguir o apuramento olímpico", assume à Lusa.

"Não é uma prova fácil, se fosse não estariam cá todos estes atletas de todos os países, que foram escolhidos para isto", declara o atleta do clube da Póvoa de Santo Adrião, freguesia do concelho (e distrito) de Lisboa.

No domingo, começa a competição nos 16 avos de final, ante o dinamarquês Nikolai Terteryan, precisando de chegar às meias-finais para carimbar um bilhete para Paris'2024 - e para tentar medalhas nestes Jogos.

Esse objetivo é reforçado várias vezes no discurso do lutador de 1,92 metros, uma vez que representará Portugal pela terceira vez na carreira, na qual figuram 45 combates, "boa parte deles internacionais".

"É uma prova difícil, mas estamos cá, vamos dar o máximo", garante.

No dia 27 de junho, terça-feira, é Rita Soares a competir, em -50 kg, entrando em ação nos oitavos de final - e ficando a duas vitórias dos Jogos Olímpicos.

A seleção incluía também José Rodrigues, mas este não viajou para Nowy Targ, a hora e meia de distância de Cracóvia, centro dos Jogos Europeus, desfalcando o país na competição de -80 kg.

Portugal soma até agora seis pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.