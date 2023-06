Jogos Europeus: Bernardo Atilano entra a perder no badminton

Campeão e número um nacional português perdeu com o suíço Tobias Kuenzi no primeiro encontro do Grupo C.

Bernardo Atilano entrou esta segunda-feira a perder no torneio de badminton dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, cedendo ante o suíço Tobias Kuenzi no primeiro encontro do Grupo C.

Na Jaskolka Arena, em Tarnow, a uma hora de viagem de Cracóvia, o 83.º classificado do ranking mundial, a melhor posição que já ocupou, perdeu ante o 144.º posicionado, por 21-16 e 21-12.

Na terça-feira, o campeão e número um nacional vai defrontar o estónio Karl Kert, 305.º, pelas 7h30 em Lisboa), fechando a poule C na quarta-feira, ante o francês Toma Popov, terceiro cabeça de série do torneio.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.