Jogos Europeus: Bernardo Atilano consegue a primeira vitória no badminton

Redação com Lusa

O português Bernardo Atilano conseguiu esta terça-feira a primeira vitória em dois encontros no Grupo C do torneio de badminton dos Jogos Europeus, batendo por 2-1 o estónio Karl Kert, em Tarnow.

Atilano chegou à Jaskolka Arena com o seu melhor ranking mundial de sempre, o 83.º, mas na estreia foi surpreendido por um rival de cotação inferior, redimindo-se hoje ao dar a volta às adversidades frente ao 305.º da mesma hierarquia, impondo-se pelos parciais de 15-21, 21-19-21 e 21-12.

Não começou bem o campeão e número um português, já que esteve o primeiro set quase sempre em desvantagem, com um jogo muito irregular ante um adversário mais consistente, que assim fechou em 21-15.

Atilano arrancou muito bem o segundo parcial e esteve a ganhar 11-4, porém permitiu a recuperação para 11-11. Distanciou-se novamente, para 17-12, mas a sua inconsistência consentiu nova aproximação (18-17), embora tenha mantido a vantagem para o definitivo 21-19.

Agora mais confiante e solto, o português estava melhor em todas as ações do encontro e ganhou margem aos 10-6, mantendo um comando confortável (16-11) para sentenciar a partida com um expressivo 21-12.

No primeiro jogo na prova que vale como Campeonato da Europa, Atilano tinha sido surpreendido pelo suíço Tobias Kuenzi, 144.º, por 2-0, pelos parciais de 21-16 e 21-12.

Na quarta-feira, o campeão e número um português vai ter o seu embate mais difícil, ante o francês Toma Popov, terceiro cabeça de série do torneio.

Apenas dois desportistas avançam em cada grupo para os quartos de final, pelo que a derrota ante o helvético pode ter custado o êxito a Atilano em Tarnow, a uma hora de viagem de Cracóvia.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois "metais" já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.