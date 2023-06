Jogos Europeus: Bernardo Atilano afastado na fase de grupos no badminton

Redação com Lusa

Português terminou no 17.º lugar final.

O português Bernardo Atilano foi afastado na fase de grupos do Campeonato da Europa de badminton, integrado nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, acabando no 17.º lugar final.

O número um nacional e 83.º do mundo cedeu ante o francês Toma Popov, 28.º, por 21-6 e 21-8, encerrando o Grupo C no terceiro lugar e ficando arredado dos oitavos de final.

Antes, tinha somado uma vitória com o estónio Karl Kert (2-1) e uma derrota com o suíço Tobias Kuenzi (2-0), ficando pelo caminho em Tarnów.

É o segundo ano seguido em que Atilano e Popov se encontram nos Europeus, depois da derrota em 2022. No global, são já quatro embates sem vitórias para o português, ante o francês, um dos favoritos à conquista do torneio.

Portugal soma até ao momento 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente quatro ouros, seis pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.