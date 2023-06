Jogos Europeus: Bélgica colocou a lançadora de peso a fazer os 100 metros barreiras

Lesão de Anne Zagré originou uma substituição insólita, com a gigante Boumkwo a correr ao lado da portuguesa Catarina Queirós

O atletismo dos Jogos Europeus é ao mesmo tempo o Campeonato da Europa por equipas, com os atletas a somarem pontos nas suas provas para a geral coletiva. Não convém, por isso, ficar a zero numa disciplina, o que levou a Bélgica a uma das trocas mais insólitas na história do desporto.

Com Anne Zagré lesionada, a equipa belga escolheu a lançadora de peso, Jolien Boumkwo, para fazer os 100 metros barreiras. Não sendo as adaptações inéditas - normalmente as trocas fazem-se com atletas habituadas a provas combinadas -, esta terá sido a mais estranha de sempre.

Colocada ao lado da portuguesa Catarina Queirós nos blocos de partida do Estádio da Silésia, a enorme lançadora despertou curiosidade, mas ficou para trás logo no tiro de partida, terminando com mais do dobro do tempo das adversárias.

A espanhola Teresa Errandonea ganhou em 13,22 segundos, Catarina Queirós foi sexta com 13,43s, a belga precisou de 32,81 segundos...

Cumprimentada pelas barreiristas, Boumkwo acabou por garantir não um ponto, mas dois, pois a suíça Kambudji foi desclassificada. Já tendo sido sétima no peso - ganho por Auriol Dongmo -, com 16,58 metros, ficou bem expressa a sua dedicação à equipa.

No final, a organização não esqueceu um detalhe importante: Boumkwo, com 32,81 segundos, bateu o recorde pessoal nos 100 metros barreiras!