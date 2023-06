Jogos Europeus: atletismo português já garantiu a manutenção na Primeira Divisão europeia

A três provas do fim do Campeonato de Europa por Equipas, que decorre em simultâneo com os Jogos Europeus, a grande meta já foi atingida

A Seleção Nacional é oitava na Primeira Divisão do Campeonato da Europa por Equipas, que decorre em Chorzow, e já garantiu com distinção, a três provas do fim o principal objetivo da sua participação, escapar aos últimos três lugares entre os 16 países que estão em prova, os de descida de divisão.

Portugal é oitavo, com 282 pontos, uma grande diferença para a Turquia, que soma 220 e ocupa a 14.ª posição, podendo ser uma surpreendente despromovida.

Na última jornada só Leandro Ramos ainda está na luta por uma medalha, no disco, mas os portugueses seguraram um lugar inesperado com uma sucessão de resultados entre os dez primeiros, alguns deles muito acima do previsto.

Os bons desempenhos permitiram até compensar a ausência da lesionada Evelise Veiga no salto em comprimento, onde foi rendida por Catarina Queirós, que não conseguiu escapar à última posição.