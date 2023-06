Jogos Europeus: atletismo e ténis de mesa arrancam com taekwondo e arco

A principal notícia em torno do atletismo não é tanto a luta pela manutenção na elite do atletismo continental, mas sim a substituição de Pedro Pichardo.

A seleção portuguesa de atletismo entra hoje nos Jogos Europeus Cracóvia'2023 para começar a defender a manutenção na primeira divisão do Europeu por equipas, em dia de arranque para ténis de mesa, taekwondo e tiro com arco.

A principal notícia em torno do atletismo não é tanto a luta pela manutenção na elite do atletismo continental - Portugal precisa de ser um dos melhores 13 blocos, de 16, entre pontos amealhados em provas femininas e masculinas -, mas sim a substituição de Pedro Pichardo.

O campeão olímpico do triplo salto em Tóquio'2020, e uma das "estrelas" mais esperadas no evento a nível europeu, sofreu uma lombalgia que o arreda da competição, assim como Frederico Curvelo, ausências comunicadas pela Federação Portuguesa de Atletismo sem grande destaque na nota de partida dos atletas para Cracóvia.

A seleção que partiu, então, está sem os dois medalhados olímpicos no triplo salto em Tóquio'2020, uma vez que também Patrícia Mamona está ausente, sendo substituída por Evelise Veiga - Tiago Luís Pereira, já na comitiva como suplente, ocupará o posto de Pichardo.

Os 41 atletas presentes em Chorzow, a mais de uma hora de viagem de Cracóvia, contam com Auriol Dongmo como principal destaque entre os lusos, além de nomes como Liliana Cá, Francisco Belo e Arialis Martinez.

No primeiro dia dos Europeus por seleções, Portugal participará nas provas de peso, martelo, 400 metros, 5.000 metros, disco, e 100 metros, no feminino, com o setor masculino em prova no triplo salto, 400 metros, salto com vara, 800 metros, 3.000 metros obstáculos e 100 metros.

Será o primeiro de três dias dedicados à antiga Superliga de atletismo, com o país a procurar manter-se entre os melhores já depois de as duas divisões abaixo terem concluído - Hungria, Ucrânia e Lituânia foram promovidas à primeira divisão e esperam por saber quem desce.

Em Cracóvia, no coração do evento, Portugal começa esta sexta-feira a defender um legado com três medalhas no ténis de mesa, entrando Marcos Freitas em ação no quadro de singulares masculinos, em que também está João Geraldo.

A equipa masculina foi ouro em Baku'2015 e bronze em Minsk'2019, tendo a dupla que compete em singulares a ajuda de João Monteiro e Tiago Apolónia.

No setor feminino, Fu Yu defende o título que conquistou em Minsk'2019 no quadro de singulares femininos, em que também entra Jieni Shao, com Inês Matos e Matilde Pinto a juntarem-se por equipas.

Outra modalidade com história no evento é o taekwondo, em que esta sexta-feira entra em ação Rui Bragança, campeão em Baku'2015 e "ausente", porque a modalidade não foi incluída, em Minsk'2019.

A competição, neste caso em Krynica-Zdroj, contará ainda com Júlio Ferreira, bronze em Baku'2015, e Joana Cunha.

No tiro com arco, é a vez de Nuno Carneiro entrar em ação na qualificação de recurso individual, procurando "foco" numa prova que apura apenas o vencedor para os Jogos Olímpicos ​​​​​​​Paris'2024.