Jogos Europeus: atiradora da Geórgia vai ser a primeira mulher 10 vezes olímpica

Nino Salukvadze estreou-se em Seul'1988, ganhando uma medalha em pistola para a então União Soviética. Agora apurou-se para Paris'2024

Nino Salukvadze, uma lenda do desporto da Geórgia, apurou-se em Wroclaw, durante os Jogos Europeus, para uma décima presença nos Jogos Olímpicos, ao ser quarta na competição de pistola a 25 metros. A atiradora de 54 anos, que terá 55 quando competir em Paris'2024, foi a todos os Jogos desde Seul'1988 e irá bater o recorde de presenças para mulheres, igualando o dos homens.

"A idade não significa muito no tiro. Só é preciso segurar a pistola, não há grande treino físico. O meu desporto é 80% psicológico, temos é de saber controlar os nossos pensamentos", disse em recente entrevista ao "Olympics", na qual revelou ter sido convencida a tentar a qualificação pelo seu pai, Vakhtang, e pelo filho, Tsotne.

Competindo em Paris'2024, a atiradora irá igualar o recorde do canadiano Ian Millar, que em Londres'2012 teve a décima presença olímpica no hipismo. Mas a atiradora conseguiu três medalhas, duas em Seul'1988, ao estrear-se pela então União Soviética com um ouro e uma prata. O cavaleiro só possui uma prata na prova por equipas.

Curiosamente, se Nino Salukvadze vai entrar na história, Oksana Chusovitina, do Uzbequistão, também o poderá fazer. Aos 47 anos, e tendo feito a estreia em Barcelona'1992, está a tentar a nona participação... na ginástica artística!